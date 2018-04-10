Ещё
Российские военные построили новый мост в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные построили новый мост в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР /Сирия/, 10 апреля. /ТАСС/. Российские военные построили новый автодорожный мост через реку Ефрат в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии. Его пропускная способность — три тысячи автомобилей в день, рассказал журналистам начальник автодорожной службы Департамента транспортного обеспечения Минобороны России полковник Владимир Буравцев.
"Особенностью при строительстве этого моста стали непростые условия при проведении водолазных работ в условиях ограниченной видимости, сильного течения. В ходе строительства были проведены занятия со специалистами сирийской стороны и сейчас мы передаем им мост в эксплуатацию. Они знают, что это за сооружение и как его эксплуатировать", — отметил Буравцев.
Строительство моста велось силами и средствами 462 отдельного мостового батальона дорожных войск России с привлечением водолазов Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева.
Ширина моста — 6,5 метров, из них 4,2 метра — проезжая часть, а 2,3 метра — пешеходный переход. Длина моста — 156 метров. Ранее в этом районе действовала лишь паромная переправа, которая не справлялась с пассажиропотоком и грузопотоком.
"Спасибо нашим друзьям из России, которые построили этот мост, раньше переправа не удовлетворяла потребности людей. Теперь жители могут привозить продукты и все необходимое для жизни", — сказал председатель комитета безопасности провинции генерал-майор Юзеф Шелпи.
После ввода в эксплуатацию моста переправа будет использоваться как резервное средство передвижения.
ТАСС: последние новости
В районах Крайнего Севера проходят тактико-специальные учения Росгвардии Источник: начальники Генштабов РФ и НАТО обсудят предотвращение военных инцидентов МИД: на встрече Богданова с послом Израиля в Москве обсуждалось развитие ситуации в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления341
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии75
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам109
Россия заблокировала резолюцию США по Сирии60
Украина арестовала еще одно российское судно807
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение