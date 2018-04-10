Российские военные построили новый мост в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии

"Особенностью при строительстве этого моста стали непростые условия при проведении водолазных работ в условиях ограниченной видимости, сильного течения. В ходе строительства были проведены занятия со специалистами сирийской стороны и сейчас мы передаем им мост в эксплуатацию. Они знают, что это за сооружение и как его эксплуатировать", — отметил Буравцев.

Строительство моста велось силами и средствами 462 отдельного мостового батальона дорожных войск России с привлечением водолазов Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева.

Ширина моста — 6,5 метров, из них 4,2 метра — проезжая часть, а 2,3 метра — пешеходный переход. Длина моста — 156 метров. Ранее в этом районе действовала лишь паромная переправа, которая не справлялась с пассажиропотоком и грузопотоком.

"Спасибо нашим друзьям из России, которые построили этот мост, раньше переправа не удовлетворяла потребности людей. Теперь жители могут привозить продукты и все необходимое для жизни", — сказал председатель комитета безопасности провинции генерал-майор Юзеф Шелпи.

После ввода в эксплуатацию моста переправа будет использоваться как резервное средство передвижения.