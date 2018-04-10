ОАК направит на развитие воронежского авиазавода более 4,5 миллиарда рублей

"В планах корпорации в 2018 году предусмотрено внесение в уставный капитал ПАО «ВАСО» более 4,5 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на техническое перевооружение предприятия в рамках федеральной целевой программы, а также на финансирование объектов производственной инфраструктуры по программе создания пассажирского самолета Ил-96-400М", — говорится в сообщении облправительства.

В рамках новой индустриальной модели ОАК планирует развивать на площадке воронежского авиазавода композитное производство, а также — появление центра специализации «Мотогондолы и пилоны» для гражданских проектов корпорации.

"Сейчас у воронежского завода устойчивые перспективы по загрузке. Мы приняли принципиальное корпоративное решение о том, что выходим на темп производства 2-2,5 ИЛ 96 в год, обеспечивая потребности специального летного отряда «Россия», министерства обороны , спецзаказчиков. В перспективе шести-семи лет мы видим уверенную загрузку предприятия по программе Ил-96", — сказал президент ОАК.

Воронежский авиазавод является крупнейшим предприятием области. Предприятие основано в 1932 году, входит в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Специализируется на производстве широкофюзеляжных самолетов Ил-96, ближнемагистральных региональных самолетов Ан-148, легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, а также изготовлении узлов и агрегатов для региональных самолетов Sukhoi SuperJet 100, пассажирских среднемагистральных самолетов семейства МС-21 и тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД.

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