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Военные начали подготовку к параду 9 мая в Волгограде
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Военные начали подготовку к параду 9 мая в Волгограде 

v1.ru 49 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде военные начали готовиться к параду Победы, который пройдет 9 мая на площади Павших Борцов. В эти дни солдаты отрабатывают проходку в составе парадных коробок.
— В волгоградском параде Победы примут участие полторы тысячи солдат и офицеров Волгоградского гарнизона, — сообщил сегодня начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. — В составе парадных коробок они пройдут вместе с курсантами академии МВД, МЧС, подразделений Национальной гвардии, воспитанников Волгоградского кадетского казачьего корпуса, представителей военно-патриотических клубов, регионального отделения ДОССАФ России.
Музыкальное сопровождение парада обеспечат 50 музыкантов сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов. Они сыграют в День Победы в общей сложности 16 маршей. Специально к 9 мая военные музыканта готовятся сыграть несколько маршей времен Великой Отечественной войны.
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