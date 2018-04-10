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Командующий ВВС США посетил министерство обороны Греции
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Командующий ВВС США посетил министерство обороны Греции 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов© РИА Новости / Владимир Родионов
АФИНЫ, 10 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке, командующий ВВС НАТО в Европе генерал авиации Тод Уолтерс посетил во вторник генеральный штаб ВВС Греции и генеральный штаб национальной обороны Греции, говорится в сообщении генштаба ВВС Греции.
Американского генерала принял начальник генштаба ВВС Греции генерал-лейтенант авиации Христос Христодулу, уточнили в ведомстве. Впоследствии Уолтерс был принят начальником генштаба национальной обороны адмиралом Евангелосом Апостолакисом.
"На встречах обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.
Другие подробности встреч не приводятся.
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