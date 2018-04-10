Китайский пассажирский лайнер нового поколения завершил испытательные полёты

8 апреля 2018 года, разработанный и произведенный в Китае реактивный пассажирский самолёт нового поколения ARJ21-700 с серийным номером 104, благополучно приземлился в аэропорту «Яньлян» (Северо-Западный Китай).

Таким образом, лайнер полностью завершил программу испытательных полётов в Исландии при сильном боковом ветре свыше 30 узлов (55 км в час), пишет газета «Жэньминь жибао» http://russian.people.com.cn/n3/2018/0409/c31518-9446811.html.

При этом отмечается, что воздушное судно впервые тестировалось при таком мощном ветре, что важно для дальнейшего повышения тестовых возможностей, производимых в КНР гражданских самолетов.

Успешное завершение испытательных полетов при сильном боковом ветре с расширением полётной области за пределы страны, означает, что ARJ21-700 полностью соответствует нормам летной годности и может безопасно эксплуатироваться при любых погодных условиях.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае заявили о строительстве гиперзвукового аэродинамического туннеля для тестирования гиперзвуковых самолётов.

Справка «СП»

ARJ21−700 — региональный реактивный авиалайнер с количеством посадочных мест от 78 до 90. Его максимальная дальность полёта достигает 3,7 тыс. км.

Воздушное судно получило лётный сертификат ещё в декабре 2014 года. Свой первый полёт самолёт совершил в июне 2016 года.

Массовое производство лайнера стартовало в сентябре 2017 года, а общее количество заказов на него достигло 450 штук от 21 клиента.

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