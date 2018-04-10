Ещё
Воины-североморцы приступили к совместным тренировкам военного парада ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воины-североморцы приступили к совместным тренировкам военного парада ко Дню Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные парады традиционно пройдут в городе-герое Мурманске и Североморске. В них примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих Северного флота, сотрудников силовых структур, ДОСААФ, нахимовцы, кадеты и юнармейцы.
Военнослужащие Северного флота приступили к совместным тренировкам военного парада, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тренировки проходят на территории военного городка соединения десантных кораблей в главной базе Северного флота — Североморске.
Военные парады традиционно пройдут в городе-герое Мурманске и Североморске. В них примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих Северного флота, сотрудников силовых структур, ДОСААФ, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Второй год подряд в составе парадных колонн пройдут женщины-военнослужащие.
Откроет шествие пеших колонн в Мурманске рота барабанщиков, подготовленных из воспитанников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, которые впервые будут участвовать в военном параде. Также особенностью парада станет участие исторических взводов и военных реконструкторов, одетых в форму красноармейцев и краснофлотцев разных лет.
В состав механизированной колонны войдёт восстановленная на Северном флоте историческая бронетехника и современные образцы военной и специальной техники: танки Т-72Б3, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 и другие. Всего — более 50 единиц.
Военные парады и торжественные шествия с участием военнослужащих Северного флота состоятся практически во всех районных центрах Мурманской и Архангельской областей, близ которых дислоцированы войска и силы флота. Это города Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозёрск, Оленегорск, Кандалакша, Заполярный, Никель, Архангельск, Северодвинск, Мирный, а также посёлки Печенга, Видяево, Нижнее Луостари. Впервые торжества с участием парадных расчётов от арктической бригады пройдут в посёлке Зеленоборский Мурманской области.
Как и в прошлом году, Северный флот будет представлен и на главном военном параде страны на Красной площади в Москве. В составе сводного полка Военно-Морского Флота пройдут морские пехотинцы Северного флота, которые активно участвуют в тренировках парадных расчётов в подмосковном Алабино.
ТК «Звезда»: последние новости
Украина начала испытания ракетного комплекса «Ольха» Экс-главком ВМФ: не думаю, что Donald Cook надо будет топить, но торпеда – эффективное оружие У зенитчиков ЮВО начался лагерный сбор на полигоне Капустин Яр
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня56
Украина арестовала еще одно российское судно133
США отправляют ударную группу в Средиземное море852
Эрдоган раскритиковал Лаврова147
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока58
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение