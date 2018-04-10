В Военном университете Минобороны России на финишную прямую выходит работа по подготовке к форуму «Армия-2018»

Одним из центральных мероприятий в плане подготовки к форуму стало участие в Международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018», который прошел в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации ведется активная работа по подготовке к Международному военно-техническому форуму «Армия-2018». Одним из центральных мероприятий в плане подготовки к форуму стало участие в Международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018», который прошел в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

Военный университет представил экспозицию результатов интеллектуальной деятельности кафедр. Посетителям салона были представлены программа практического руководства по оказанию первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях «Хэлпэпп» и автоматизированная система расчета стоимости подготовки кадров при программно-целевом планировании. Неподдельный интерес вызвал тренажёр-визуалайзер для медных духовых инструментов, разработанный преподавателями Военного института (военных дирижеров) Военного университета Минобороны России. Особый интерес выставка экспонатов Военного университета вызвала у членов исполнительного комитета Международной федерации ассоциаций изобретателей.

Члены международного жюри высоко оценили экспозицию Военного университета. Все представленные на салоне экспонаты были награждены медалями.

Сегодня Военный университет — единственный военный вуз, где ведется переподготовка и повышение квалификации военных специалистов в области интеллектуальной собственности. Деятельность университета в данном направлении, а также представленная на салоне выставка результатов интеллектуальной и научной деятельности, были отмечены грамотой Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы, поставок вооружения и техники Минобороны России.

Командование Военного университета в лице его начальника генерал-майора Игоря Мишуткина уделяет пристальное внимание военно-техническому творчеству, так как работа по изобретательству и рационализации в вузе в первую очередь направлена на поиск инновационных форм и методов обучения, совершенствование учебно-материальной базы образовательного процесса, обеспечение экономического эффекта при подготовке военных кадров.

Салон «Архимед-2018» стал генеральной репетицией для Военного университета перед участием в главном военно-техническом форуме этого года «Армия-2018».