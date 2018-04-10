Ещё
Зенитчики 41-й общевойсковой армии из Сибири приступили к боевому слаживанию на полигоне Капустин Яр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зенитчики 41-й общевойсковой армии из Сибири приступили к боевому слаживанию на полигоне Капустин Яр 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе полевого выхода особое внимание будет уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовкам, вопросам организации и ведения боевого дежурства, маскировки огневых позиций и защиты войск от ударов с воздуха.
Зенитные ракетные дивизионы соединения противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Алтайском крае, приступили к боевому слаживанию на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл. ).
В ходе полевого выхода особое внимание будет уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовкам, совершению марша в район боевого применения. Также военнослужащие отработают вопросы организации и ведения боевого дежурства, маскировки огневых позиций и защиты войск от ударов с воздуха.
Завершением полевого выхода станут боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» по скоростным малоразмерным целям.
На мероприятие привлечены более 300 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Экс-главком ВМФ: не думаю, что Donald Cook надо будет топить, но торпеда – эффективное оружие У зенитчиков ЮВО начался лагерный сбор на полигоне Капустин Яр В военных парадах в Крыму примут участие более 3000 военнослужащих
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков574
Эрдоган раскритиковал Лаврова125
США отправляют ударную группу в Средиземное море285
Китай пошел на уступки США в торговой войне430
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока39
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение