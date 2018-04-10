Зенитчики 41-й общевойсковой армии из Сибири приступили к боевому слаживанию на полигоне Капустин Яр

В ходе полевого выхода особое внимание будет уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовкам, вопросам организации и ведения боевого дежурства, маскировки огневых позиций и защиты войск от ударов с воздуха.

Зенитные ракетные дивизионы соединения противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Алтайском крае , приступили к боевому слаживанию на полигоне Капустин Яр ( Астраханская обл. ).

В ходе полевого выхода особое внимание будет уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовкам, совершению марша в район боевого применения. Также военнослужащие отработают вопросы организации и ведения боевого дежурства, маскировки огневых позиций и защиты войск от ударов с воздуха.

Завершением полевого выхода станут боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» по скоростным малоразмерным целям.

На мероприятие привлечены более 300 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники.