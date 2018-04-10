Стало известно о 22 целях США в Сирии

Турецкие СМИ сообщили о 22 намеченных США целях в Сирии для нанесения военных ударов, передает «Интерфакс»

Как утверждает издание Yeni Safak со ссылкой на специалиста по международным отношениям Сирии Закарию Молахавчи, цели США располагаются в том числе в районе провинции Хомс и пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, где находятся российские военнослужащие.

Ракке. Среди целей и другие военные базы — в Дамаске , Хаме, Эль-Хасаке, Дейр-эз-Зоре

Как считает Молахавчи, уничтожение систем ПВО сирийских властей сместит баланс сил. По его словам, США могут атаковать районы Сирии, где существуют конфликт между курдскими отрядами и сирийскими правительственными силами, а также шиитскими ополченцами.