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Стало известно о 22 целях США в Сирии
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Стало известно о 22 целях США в Сирии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Flickr / Expert Infantry
Турецкие СМИ сообщили о 22 намеченных США целях в Сирии для нанесения военных ударов, передает «Интерфакс».
Как утверждает издание Yeni Safak со ссылкой на специалиста по международным отношениям Сирии Закарию Молахавчи, цели США располагаются в том числе в районе провинции Хомс и пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, где находятся российские военнослужащие.
Среди целей и другие военные базы — в Дамаске, Хаме, Эль-Хасаке, Дейр-эз-Зоре и Ракке.
Как считает Молахавчи, уничтожение систем ПВО сирийских властей сместит баланс сил. По его словам, США могут атаковать районы Сирии, где существуют конфликт между курдскими отрядами и сирийскими правительственными силами, а также шиитскими ополченцами.
 Ещё 8 источников 
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