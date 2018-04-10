Эксперт: США могут ударить по 22 целям в Сирии

США определили 22 цели первостепенной важности на территории Сирии , сообщил специалист по международным отношениям Сирии Закарий Молахавчи. По его словам, они, в том числе, располагаются в районе провинции Хомс , а также в районе пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, где находятся в настоящее время российские военнослужащие, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкую прессу.

Франция и США, Великобритания Израиль будут координировать между собой бомбардировки Сирии, при этом в ходе ударов будут применяться ракеты различных классов. Особое внимание в ходе ударов эти четыре страны будут уделять военным аэродромам, говорится в сообщении. Среди целей — военные базы в районе Хомса, Дамаска , Тартуса, Хамы, Эль-Хасаки, Дейр-эз-Зора и Ракки.

Молахавчи утверждает, что в частности, США могут атаковать районы Сирии, где существуют проблемы между курдскими отрядами и сирийскими правительственными силами, а также шиитскими ополченцами. По словам эксперта, США на случай реализации данного сценария примут во внимание тот факт, что Россия повысила уровень боеготовности своих сил на авиабазе Хмеймим и других военных объектах в Сирии.