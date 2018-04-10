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В Военно-морском политехническом институте прошли мероприятия, посвященные 70-летию Высшего военно-морского инженерного училища
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В Военно-морском политехническом институте прошли мероприятия, посвященные 70-летию Высшего военно-морского инженерного училища 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжествах приняли участие представители Главного командования ВМФ России, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, ветераны флота и выпускники училища разных лет.
В Пушкине, в учебном городке Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», состоялись мероприятия, посвященные 70-летию со дня создания Высшего военно-морского инженерного училища имени Ленина, в 2012 году ставшего составной частью Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ.
В мероприятиях приняли участие представители Главного командования ВМФ России, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, ветераны Военно-Морского Флота и выпускники училища разных лет.
На плацу Военно-морского политехнического института состоялось торжественное построение личного состава и вынос Боевого Знамени училища. На митинге выступили заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, начальник ВМПИ капитан 1 ранга Евгений Якушенко, адмиралы и офицеры, в разные годы окончившие училище и служившие на подводных лодках и надводных кораблях.
«Вхождение Высшего военно-морского инженерного училища имени Ленина в 2012 году в состав Военно-морского политехнического института в связи с образованием ВУНЦ ВМФ позволило вывести процесс подготовки современных кадров для Военно-Морского Флота России на новый уровень. Концепция политехнического образования пронизывает всю программу обучения курсантов в течение пяти лет. Особый упор сделан на первые два года. Именно в этот период независимо от избранной специальности курсанты получат мощный базовый уровень технических знаний, который смогут в полной мере применять в дальнейший трехлетний период специализации», — отметил в ходе торжественных мероприятий начальник Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга Евгений Якушенко.
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