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В Астраханской области начались учения зенитчиков Южного военного округа
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В Астраханской области начались учения зенитчиков Южного военного округа 

RT на русском 30 минут назад
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области начались учения зенитчиков Южного федерального округа, сообщает телеканал «Звезда».
Дивизион мотострелковой бригады совершает 300-километровый марш-бросок. На протяжении всего пути запланированы тренировки.
Полевой выход продлится до середины апреля. В учениях участвуют более 100 военных и 30 единиц техники, в том числе комплексы «Стрела-10», «Тунгуска» и «Верба».
Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.
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