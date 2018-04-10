В Астраханской области начались учения зенитчиков Южного военного округа

Дивизион мотострелковой бригады совершает 300-километровый марш-бросок. На протяжении всего пути запланированы тренировки.

Полевой выход продлится до середины апреля. В учениях участвуют более 100 военных и 30 единиц техники, в том числе комплексы «Стрела-10», «Тунгуска» и «Верба».

Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.