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Ракета-носитель «Союз-5» заменит «Ангару» в проекте «Байтерек»
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Ракета-носитель «Союз-5» заменит «Ангару» в проекте «Байтерек» 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Правительство РФ одобрило замену ракеты-носителя «Ангара» на новую российскую ракету среднего класса в совместном российско-казахстанском проекте «Байтерек». Об этом стало известно из соответствующего распоряжения, которое появилось во вторник, 10 апреля, на официальном портале правовой информации. Первый пуск намечен на 2022 год.
В документе нет названия новой ракеты-носителя, но, по данным ТАСС, речь идет о «Союз-5», поскольку ранее Россия передала Казахстану данные на разработку технико-экономического обоснования по строительству наземного комплекса «Байтерек» под новую российскую ракету-носитель «Союз-5» на космодроме Байконур.
Кроме того, в распоряжении отмечается, что Казахстан возьмет на себя расходы по реконструкции, модернизации, содержанию и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры комплекса «Зенит-М», которые будут использованы для создания комплекса «Байтерек», а также затраты на создание учебно-тренировочных средств. РФ обязуется передать партнеру объекты «Зенит-М» до 1 июня.
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