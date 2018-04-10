Ракета-носитель «Союз-5» заменит «Ангару» в проекте «Байтерек»

Правительство РФ одобрило замену ракеты-носителя «Ангара» на новую российскую ракету среднего класса в совместном российско-казахстанском проекте «Байтерек». Об этом стало известно из соответствующего распоряжения, которое появилось во вторник, 10 апреля, на официальном портале правовой информации. Первый пуск намечен на 2022 год.

В документе нет названия новой ракеты-носителя, но, по данным ТАСС, речь идет о «Союз-5», поскольку ранее Россия передала Казахстану данные на разработку технико-экономического обоснования по строительству наземного комплекса «Байтерек» под новую российскую ракету-носитель «Союз-5» на космодроме Байконур

Кроме того, в распоряжении отмечается, что Казахстан возьмет на себя расходы по реконструкции, модернизации, содержанию и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры комплекса «Зенит-М», которые будут использованы для создания комплекса «Байтерек», а также затраты на создание учебно-тренировочных средств. РФ обязуется передать партнеру объекты «Зенит-М» до 1 июня.