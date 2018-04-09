На Красную площадь выйдет «Терминатор»: чем удивит Парад Победы

Месяц остается до очередного парада 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и парада на Красной площади.

Последние несколько лет на каждое торжество Министерство обороны представляет новые образцы техники, которые впервые проходят в составе парадных расчетов. Так, новейшие образцы бронетехники, такие как танк «Армата», бронетранспортер «Бумеранг», автомобиль повышенной проходимости «Тигр» дебютировали на параде буквально сразу после завершения испытаний.

Какую технику увидит страна и весь мир на параде в этом году? Одной из самых ожидаемых новинок будет зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», который специально предназначен для действий в экстремальных погодных условиях Арктики, где температура может опускаться до -50 градусов по Цельсию. Комплекс представляет собой связку из двух модулей — боевого и командного, каждый из которых поставлен на специально разработанное шасси с широкими гусеницами, которое позволяет уверенно передвигаться по снегу, льду и тундре.

Конструкция комплекса была доработана с учетом действий в экстремальных условиях. Так, для комфорта расчета было установлено дополнительное климатическое оборудование. Боевые возможности комплекса «Тор-2МДТ» позволяют ему бороться со всеми видами существующих сегодня воздушных целей, включая крылатые ракеты, корректируемые авиабомбы и беспилотные летательные аппараты. Так же «Тор-М2ДТ» способен перехватывать цели, летящие со сверхзвуковыми скоростями.

Все виды новой техники снабжены средствами активного и пассивного противодействия противотанковых систем вооружения. Защита бортов — самого уязвимого места современной бронетехники была значительно усилена за счет применения комбинированных навесных блоков. Они состоят не из тяжелых броневых пластин, а из легких композитных материалов в том числе и специальной керамики, которые по эффективности не уступают стальным сплавам. Действие элементов дополнительной защиты основано на отклонении кумулятивной струи современных противотанковых боеприпасов с таким расчетом, чтобы дойди до основной брони она уже потеряла свою энергию. Все машины так же оборудованы прицелами ночного видения и тепловизорами, которые позволяют действовать почти в любых погодных условиях и ночью. Так же на параде ожидается прохождение хорошо знакомых образцов военной техники таких как боевые машины пехоты «БМП-3», самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», танков «Т-90» и «Т-80».

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