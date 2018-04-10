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Подразделения бригады РЭБ Центрального военного округа обезвредили беспилотный летательный аппарат условного противника
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Подразделения бригады РЭБ Центрального военного округа обезвредили беспилотный летательный аппарат условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу учения, «противник» вёл воздушную разведку с целью вскрытия важных объектов Екатеринбурга. Экипажи комплексов Р-330 «Житель» обнаружили и заглушили радиолокационную станцию беспилотника.
Подразделения бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения под Екатеринбургом обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат-шпион условного противника.
По замыслу мероприятия, «противник» вёл воздушную разведку с целью вскрытия важных объектов Екатеринбурга. Экипажи комплексов Р-330 «Житель» обнаружили и заглушили радиолокационную станцию беспилотника. Затем военнослужащие отобразили преследуемый объект на электронной топографической карте, определили координаты и увели летательный аппарат противника на безопасное расстояние.
«Житель» способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру, установленную на беспилотном летательном аппарате, на любой высоте в радиусе 120 км при любых диапазонах частот.
К учению привлекались более 100 военнослужащих, было задействовано 20 единиц военной техники.
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