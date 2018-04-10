Подразделения бригады РЭБ Центрального военного округа обезвредили беспилотный летательный аппарат условного противника

По замыслу учения, «противник» вёл воздушную разведку с целью вскрытия важных объектов Екатеринбурга . Экипажи комплексов Р-330 «Житель» обнаружили и заглушили радиолокационную станцию беспилотника.

Подразделения бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения под Екатеринбургом обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат-шпион условного противника.

По замыслу мероприятия, «противник» вёл воздушную разведку с целью вскрытия важных объектов Екатеринбурга. Экипажи комплексов Р-330 «Житель» обнаружили и заглушили радиолокационную станцию беспилотника. Затем военнослужащие отобразили преследуемый объект на электронной топографической карте, определили координаты и увели летательный аппарат противника на безопасное расстояние.

«Житель» способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру, установленную на беспилотном летательном аппарате, на любой высоте в радиусе 120 км при любых диапазонах частот.

К учению привлекались более 100 военнослужащих, было задействовано 20 единиц военной техники.