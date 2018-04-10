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Военные психологи ЦВО в ходе совещания проработали вопрос внедрения сирийского опыта в повседневную практику психологической подготовки военнослужащих
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Военные психологи ЦВО в ходе совещания проработали вопрос внедрения сирийского опыта в повседневную практику психологической подготовки военнослужащих 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, специалисты обменялись опытом по вопросам профилактики негативных социальных явлений в подразделениях.
Специалисты психологической службы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и воинских частей, дислоцированных в Уральском регионе, в ходе совещания проработали вопрос внедрения опыта выполнения боевых задач в Сирийской Арабской Республике в повседневную практику психологической подготовки военнослужащих.
Кроме того, психологи обменялись опытом по вопросам профилактики негативных социальных явлений в подразделениях. Всего в мероприятии приняли участие 67 специалистов.
Для участия в мероприятии были приглашены преподаватели Военного университета Минобороны России, Уральского федерального университета, представители Центра психологической работы Вооруженных Сил Российской Федерации, Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области и уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
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