Военные психологи ЦВО в ходе совещания проработали вопрос внедрения сирийского опыта в повседневную практику психологической подготовки военнослужащих

Кроме того, специалисты обменялись опытом по вопросам профилактики негативных социальных явлений в подразделениях.

Специалисты психологической службы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и воинских частей, дислоцированных в Уральском регионе, в ходе совещания проработали вопрос внедрения опыта выполнения боевых задач в Сирийской Арабской Республике в повседневную практику психологической подготовки военнослужащих.

Кроме того, психологи обменялись опытом по вопросам профилактики негативных социальных явлений в подразделениях. Всего в мероприятии приняли участие 67 специалистов.