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У связистов Балтийского флота начался полевой выход
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У связистов Балтийского флота начался полевой выход 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировок будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработано противодействие диверсионно-разведывательным группам.
Подразделения связи Балтийского флота приступили к отработке практических вопросов в рамках полевого выхода, начавшегося в Калининградской области.
В ходе занятий и тренировок будут применяться современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней и большой мощности и спутниковой связи, поступившие на Балтийский флот в рамках гособоронзаказа за последние несколько лет.
В рамках полевого выхода отдельные подразделения связи совершат многокилометровые марши в районы выполнения задач.
На нескольких полигонах в Калининградской области планируется развертывание полевых узлов и отдельных станций связи, будут задействованы стационарные узлы связи соединений и воинских частей флота.
Также в ходе тренировок будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.
В полевом выходе задействовано до 400 военнослужащих и около 30 единиц мобильных аппаратных, станций и комплексов связи.
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