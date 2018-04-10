У связистов Балтийского флота начался полевой выход

В ходе тренировок будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработано противодействие диверсионно-разведывательным группам.

Подразделения связи Балтийского флота приступили к отработке практических вопросов в рамках полевого выхода, начавшегося в Калининградской области

В ходе занятий и тренировок будут применяться современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней и большой мощности и спутниковой связи, поступившие на Балтийский флот в рамках гособоронзаказа за последние несколько лет.

В рамках полевого выхода отдельные подразделения связи совершат многокилометровые марши в районы выполнения задач.

На нескольких полигонах в Калининградской области планируется развертывание полевых узлов и отдельных станций связи, будут задействованы стационарные узлы связи соединений и воинских частей флота.

Также в ходе тренировок будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В полевом выходе задействовано до 400 военнослужащих и около 30 единиц мобильных аппаратных, станций и комплексов связи.