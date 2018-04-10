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Экс-главком ВМФ: не думаю, что Donald Cook надо будет топить, но торпеда — эффективное оружие
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Экс-главком ВМФ: не думаю, что Donald Cook надо будет топить, но торпеда — эффективное оружие 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее стало известно, что к кораблю военно-морских сил США у берегов Сирии присоединится еще один эсминец.
Экс-главком ВМФ Виктор Масурин в беседе с корреспондентом сайта телеканала «Звезда» рассказал о том, как российские ВМФ могут «осадить» эсминец USS Donal Cook, который в настоящее время находится недалеко от берегов Сирии.
«Я не думаю, что дойдет до того, что «Кука» надо будет топить. Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие — это серьезное повреждение. Понятно, что нас будут давить долго и нудно, но война — опасная вещь, для американцев в первую очередь. Они там совершенно в другом мире живут, в другом представлении. Поэтому страха нет — американцы достали, они как кость в горле», — отметил Масурин.
Вместе с тем, по его словам, до полноценного военного конфликта, скорее всего, не дойдет.
«Ситуация очень сложная. У нас, конечно, много недругов и в Европе, и на Украине. Обстановка накаляется «из ничего», но до войны, повторюсь, не дойдет», — заявил эксперт.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что, помимо эсминца Donald Cook, ВМС США также направили к берегам Сирии ракетный эсминец USS Porter.
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