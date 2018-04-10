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Ростех сертифицирует вертолетные двигатели в Китае
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Ростех сертифицирует вертолетные двигатели в Китае 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Санкт-петербургское предприятие «ОДК-Климов», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, ведет работу по сертификации в Китае турбовальных вертолетных двигателей ВК-2500 и ВК-2500ПС.
В настоящее время сертификат двигателей ВК-2500 проходит процедуру валидации в КНР. Работа ведется в тесном сотрудничестве с МВЗ им. М. Л. Миля и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация). В 2018 году планируется провести в Китае валидацию сертификата типа двигателя ВК-2500ПС, что расширит географию продаж и эксплуатации новейших российских гражданских вертолетов Ми-171А2, оснащенных этими силовыми установками.
«Мы наращиваем объемы производства двигателей ВК-2500 в интересах государственного заказчика, а также планируем существенно нарастить экспорт. И в этом отношении китайский рынок является для нас приоритетным. При этом сборка ведется полностью из российских комплектующих», — заявил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.
ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В сравнении с ним это более современный и технологичный двигатель. В отличие от ТВ3-117, в новой разработке внедрена цифровая система автоматического управления (САУ) с современным электронным блоком автоматического регулирования и контроля БАРК-78 (вместо аналоговой САУ), счетчиком наработки и контроля СНК-78, новейшими датчиками, применены новые материалы. Это позволило обеспечить более высокие эксплуатационные характеристики: увеличить мощности на чрезвычайном режиме, обеспечить поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха, повысить ресурсы, показатели топливной экономичности. ВК-2500, в частности, дает вертолетам типа Ми-17 и другим машинам этого же класса принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.
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