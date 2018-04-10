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Сейм Литвы разрешил военным сбивать гражданские дроны
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Сейм Литвы разрешил военным сбивать гражданские дроны 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сейм Литвы во вторник во втором чтении одобрил законопроект, запрещающий полёты дронов над военными территориями без разрешения и позволяющий сбивать беспилотники-нарушители.
Последние годы увлечение дронами распространилось на всю Литву. Эти аппараты свободно продаются в магазинах электронной техники. С их помощью жители республики фотографируют с высоты объекты архитектуры, природные ландшафты и затем выкладывают снимки в социальных сетях. Однако на волне постоянных заявлений о якобы существующих агрессивных замыслах России против стран Балтии это развлечение привлекло внимание местных военных.
Министерство обороны Литвы утверждает, что наблюдение за объектами и их фотографирование могут использоваться разведывательными службами зарубежных стран, а сами дроны могут использоваться в качестве оружия.
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