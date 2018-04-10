Ту-104 как прецедент: технологии ВПК Путин ставит на «мирные рельсы»

"Экономика России обычно носила милитаристский характер — обстоятельства всегда складывались так, что мы либо отбивались от врагов, либо готовились к военному противостоянию. Поэтому военная техника и оборонные технологии создавались непрерывно, постоянно дорабатывались и совершенствовались — и во времена Царской России, и в годы СССР. И наработок в оборонной промышленности до сих пор осталось очень много — таких технологий, о которых гражданская промышленность может только мечтать.

К примеру, новейшие технологии достижения гиперзвука могут дать толчок к освоению космоса. Схемы создания портативных ядерных реакторов после рассекречивания могли бы помочь при освоении северных широт — электроэнергия в больших объемах вахтовым поселкам требуется всегда. Технологии авиационной разведки существенно подтолкнули бы развитие гражданского авиастроения. Оборонная отрасль многое могла бы дать гражданской экономике, другой вопрос — далеко не все можно рассекречивать, чтобы не навредить стратегическим интересам нашей страны", — отмечает специалист.

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить использование передовых оборонных технологий в высокотехнологичных отраслях гражданской сферы. Об этом глава государства сказал, выступая на совместном заседании президиума Российской академии наук и ученого совета национального исследовательского центра «Курчатовский институт» . «Сегодня нам нужно обеспечить использование передовых оборонных технологий в высокотехнологичных отраслях производства, так же, как и энергия атома стала применяться в мирных целях — создание энергостанций, ледокольного флота, и так далее», — сказал президент РФ.

"Прецеденты перевода военных наработок в мирное русло есть — когда поршневую боевую авиацию переводили на реактивную тягу, появился знаменитый Ту-104, один из первых гражданских реактивных самолетов. Профессионалы помнят, что создавался он на базе стратегического бомбардировщика Ту-16.

Делается это для того, чтобы дважды не изобретать велосипед. Конечно, наработки военных передаются далеко не полностью — только те, что применимы в гражданском секторе. Условно говоря, никто не отдаст в производство танки без башни, чтобы ими вспахивали поля. Но «гражданка» может получить очень многое от «оборонки» — проблема в том, что далеко не всегда она способна технологии принять, развить и применить", — подчеркивает военный эксперт.

Догнать оборонную промышленность

Уже несколько лет в России действует программа конверсии — перевода оборонных предприятий на производство продукции гражданского и двойного назначения. Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснял: одна из основных проблем при переходе предприятий ВПК на «гражданские рельсы» состоит в нехватке инвестиционных средств. Потому займы предоставляет российский бюджет на крайне льготных условиях.

Предполагается, что к 2020 году масштабное перевооружение армии и флота завершится, а пик поставок в рамках государственной программы развития вооружений будет пройден. И в дальнейшем предприятия параллельно с оборонными заказами будут развиваться, выпуская современную и конкурентоспособную продукцию для гражданских нужд. Для этого и будут частично рассекречены оборонные технологии, чтобы их адаптировали к «мирной» экономике. К примеру, руководство Объединенной авиастроительной корпорации открыто заявляет: для развития отрасли гражданского авиастроения ей нужен доступ к современным разработкам военных.

"В 1990-х в России вообще объявили: армия стране не нужна, а значит, и военные разработки вести не нужно. Резали на металлолом боевую технику, отпускали за рубеж высококлассных специалистов, распускали целые институты. Но военной промышленности каким-то образом, вопреки всему, удалось выжить. И прийти к тому, что сегодня на ее базе созданы технологии, аналогов которым нет ни у кого в мире, и вряд ли в ближайшее время появятся.

Что в 1990-е творилось на «гражданке»? Закрывались заводы и фабрики, перестраивались целые экономические цепочки. Такие отрасли, как приборостроение и станкостроение, уничтожили до основания. У военных многое из этого сохранилось и развивалось.

Потому сейчас многие передовые разработки ВПК а гражданской промышленности довольно сложно применить — утрачена база, нет специалистов для адаптации наработок. Все это должно и будет восстанавливаться — постепенно, поэтапно, с привлечением специалистов и созданием новой базы. Понятно, что это вопрос не одного дня, но и бросать этот процесс на самотек недопустимо ", — заключает Алексей Леонков.