Госзакупки прояснили характеристики будущей российской сверхтяжелой ракеты 

Контракт об эскизном проектировании российского космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) впервые прояснил ряд конкретных черт этого носителя. Из них видно, что его реализация в планируемом на сегодня виде сравнительно маловероятна. Соответствующая информация опубликована на сайте zakupki.gov.ru.
Контракт между «Роскосмосом» и РКК «Энергией» имеет приложение, в котором описывается ряд требований к ракетному комплексу сверхтяжелого класса. Из них следует, что он должен будет выводить как минимум 80 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн к низкой полярной окололунной орбите (200 километров).
Модифицированные версии с помощью межорбитального буксира (в тексте — МБ), смогут вывести к Луне до 27 тонн. Такая масса соответствует тяжелым версиям корабля «Федерация» (в тексте обозначен как ПТК НП) и модулям для окололунной станции, создать которую близ нашего естественного спутника недавно предложили США. По всей видимости, под эти нужды пока и ориентируется российский сверхтяж.
Следует различать межорбитальный буксир из контракта на эскизное проектирование и ядерный космический буксир, который разрабатывался в России ранее. Межорбитальный буксир, о котором идет речь в контракте — это просто кислородно-водородная дополнительная ступень, которая сможет поднять массу полезной нагрузки, выводимой проектируемой сверхтяжелой ракетой к Луне. Она технически куда проще, но лишена возможностей ядерного буксира, способного, в теории, к доставке космических аппаратов к Марсу и более далеким объектам в умеренные сроки.
Треть финансирования эскизного проекта намечена на 2018 год, еще две трети — на 2019 год. Объем финансирования — 1,6 миллиарда рублей. Судя по опыту создания «Ангары» (более 160 миллиардов рублей), это очень немного. Очевидно, технические решения в таком эскизном проекте в основном будут использоваться из набора более ранних, но так и нереализованных эскизных проектов предприятий «Роскосмоса» (об использовании таких решений говорит и приложение к контракту).