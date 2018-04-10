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Госзакупки прояснили характеристики будущей российской сверхтяжелой ракеты
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Госзакупки прояснили характеристики будущей российской сверхтяжелой ракеты 

Чердак 1 час назад
Фото: Чердак
Контракт об эскизном проектировании российского космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) впервые прояснил ряд конкретных черт этого носителя. Из них видно, что его реализация в планируемом на сегодня виде сравнительно маловероятна. Соответствующая информация опубликована на сайте zakupki.gov.ru.
Контракт между «Роскосмосом» и РКК «Энергией» имеет приложение, в котором описывается ряд требований к ракетному комплексу сверхтяжелого класса. Из них следует, что он должен будет выводить как минимум 80 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн к низкой полярной окололунной орбите (200 километров).
Модифицированные версии с помощью межорбитального буксира (в тексте — МБ), смогут вывести к Луне до 27 тонн. Такая масса соответствует тяжелым версиям корабля «Федерация» (в тексте обозначен как ПТК НП) и модулям для окололунной станции, создать которую близ нашего естественного спутника недавно предложили США. По всей видимости, под эти нужды пока и ориентируется российский сверхтяж.
Следует различать межорбитальный буксир из контракта на эскизное проектирование и ядерный космический буксир, который разрабатывался в России ранее. Межорбитальный буксир, о котором идет речь в контракте — это просто кислородно-водородная дополнительная ступень, которая сможет поднять массу полезной нагрузки, выводимой проектируемой сверхтяжелой ракетой к Луне. Она технически куда проще, но лишена возможностей ядерного буксира, способного, в теории, к доставке космических аппаратов к Марсу и более далеким объектам в умеренные сроки.
Треть финансирования эскизного проекта намечена на 2018 год, еще две трети — на 2019 год. Объем финансирования — 1,6 миллиарда рублей. Судя по опыту создания «Ангары» (более 160 миллиардов рублей), это очень немного. Очевидно, технические решения в таком эскизном проекте в основном будут использоваться из набора более ранних, но так и нереализованных эскизных проектов предприятий «Роскосмоса» (об использовании таких решений говорит и приложение к контракту).
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