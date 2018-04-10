Украинские патрульные получили новые автомобили и катера

ТСН передает, что Начальники областных управлений полиции получили от президента Украины сертификаты на новые автомобили и катера. В общей сложности это более сотни современных транспортных средств, среди которых также есть внедорожники для сельской местности.

Особо стоит отметить новые моторные суда, которыми теперь будет пользоваться патрульная полиция на воде. Таких мощных и быстрых плавательных средств украинские правоохранители еще не получали. Катера были сделаны под заказ с учетом особенностей акватории, где они будут использоваться.

«Катеров такого класса на вооружении полиции еще не было. Для выполнения любых служебных задач мы теперь можем быстро передвигаться по любому водоему», — поделился своими впечатлениями инспектор Владимир Биневский.