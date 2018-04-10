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Новейший российский военно-транспортный самолет должен подняться в воздух до конца этого года
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Новейший российский военно-транспортный самолет должен подняться в воздух до конца этого года 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: N+1
Первый полет перспективного военного транспортника Ил-112В должен состояться до конца 2018 года. Сейчас первый образец «поставили под ток». Так авиастроители называют тестирование электросети самолета, а также отдельного оборудования вроде гидравлики, кондиционеров или вентиляции, сообщает пресс служба "Объединенной авиастроительной корпорации".
Создатели нового грузовик уточняют, что Ил-112В — это первый самолет, который полностью разработан уже после распада Советского Союза. При его проектировании и строительстве используются самые современные технологии, причем исключительно российские. Например, электроника и двигатели машины полностью отечественные.
Ил-112В — военно-транспортный самолет, который должен заменить в российских ВКС устаревший грузовик Ан-26. По своим параметрам новый самолет превосходит предшественника на 30-40%. Собирают Ил на Воронежском авиационном заводе. Но комплектующие для него поступают со всей страны. Например, панели фюзеляжа производят в Ульяновске на заводе «Авиастар», а композитные детали привозят из Казани.
Грузоподъемность Ил-112В достигает 6 тонн, максимальная скорость — 550 километров в час. Производитель уверен, что новый самолет станет серьезным конкурентом для всех существующих машин этого класса.
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