День космонавтики отметят в районе Марьино

Конструировать космические корабли из бумаги научат детей в районе Марьино в рамках празднования Дня авиации и космонавтики.

Познавательная программа с игротекой «Геометрическое конструирование „Космический корабль“ пройдет в среду, 11 апреля, в детском клубе „Подросток“ на Подольской улице. Об этом сообщила руководитель клуба Людмила Стегалина.

— Приглашаются все желающие без предварительной регистрации, — пояснила Стегалина.

Игротека откроется в 15.00.

Напомним, что клуб „Подросток“ расположен по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро „Марьино“. (то)