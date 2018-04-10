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День космонавтики отметят в районе Марьино
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День космонавтики отметят в районе Марьино 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Конструировать космические корабли из бумаги научат детей в районе Марьино в рамках празднования Дня авиации и космонавтики.
Познавательная программа с игротекой «Геометрическое конструирование „Космический корабль“ пройдет в среду, 11 апреля, в детском клубе „Подросток“ на Подольской улице. Об этом сообщила руководитель клуба Людмила Стегалина.
— Приглашаются все желающие без предварительной регистрации, — пояснила Стегалина.
Игротека откроется в 15.00.
Напомним, что клуб „Подросток“ расположен по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро „Марьино“. (то)
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