Военный комиссариат Башкирии отметил вековой юбилей

Уфе отметили вековой юбилей Военного комиссариата Башкирии . В торжественной церемонии приняли участие представители всех комиссариатов республики. Рустэм Хамитов наградил лучших из них почётными грамотами.

Также Глава региона отметил важность работы военных в обеспечении обороноспособности страны. Ежегодно свыше 10 тысяч призывников пополняют все виды войск, служат на всей территории страны. Каждый пятый военнослужащий отправляется в армейские ряды после окончания учебы в вузе. Большую работу военные ведут по патриотическому воспитанию молодёжи, взаимодействуя с войсковыми частями Центрально военного округа.

Рустэм Хамитов: «Важно, что между Правительством республики, Военным комиссариатом и муниципалитетами выстроено тесное совместное сотрудничество. Наше сотрудничество выражается в первую очередь в материальной поддержке деятельности военкоматов, обеспечении работы призывных пунктов. Почти во всех районах и городах имеются добротные здания военных комиссариатов».

Наиболее высокие показатели из года в год демонстрируют военкоматы города Белебей , Ермекеевского, Кармаскалинского, Архангельского районов, а также города Кумертау . Отметим, что за последние 15 лет Военный комиссариат республики четырежды становился лучшим их всех российских регионов по организации призывной работы.