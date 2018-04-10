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Военный комиссариат Башкирии отметил вековой юбилей
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Военный комиссариат Башкирии отметил вековой юбилей 

Башкирское спутниковое телевидение 1 час назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
В Уфе отметили вековой юбилей Военного комиссариата Башкирии. В торжественной церемонии приняли участие представители всех комиссариатов республики. Рустэм Хамитов наградил лучших из них почётными грамотами.
Также Глава региона отметил важность работы военных в обеспечении обороноспособности страны. Ежегодно свыше 10 тысяч призывников пополняют все виды войск, служат на всей территории страны. Каждый пятый военнослужащий отправляется в армейские ряды после окончания учебы в вузе. Большую работу военные ведут по патриотическому воспитанию молодёжи, взаимодействуя с войсковыми частями Центрально военного округа.
Рустэм Хамитов: «Важно, что между Правительством республики, Военным комиссариатом и муниципалитетами выстроено тесное совместное сотрудничество. Наше сотрудничество выражается в первую очередь в материальной поддержке деятельности военкоматов, обеспечении работы призывных пунктов. Почти во всех районах и городах имеются добротные здания военных комиссариатов».
Наиболее высокие показатели из года в год демонстрируют военкоматы города Белебей, Ермекеевского, Кармаскалинского, Архангельского районов, а также города Кумертау. Отметим, что за последние 15 лет Военный комиссариат республики четырежды становился лучшим их всех российских регионов по организации призывной работы.
Игорь Харченко, военный комиссар Республики Башкортостан: «Мы получили задание призвать 5 тысяч ребят весной. Задание сложное, так как у нас демографическая яма. Плюс много башкирских ребят стали поступать в вузы. Плюс еще несколько облегчился вопрос с отсрочками».
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