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Посла Израиля в России вызвали в МИД РФ
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Посла Израиля в России вызвали в МИД РФ 

Российская Газета 13 минут назад
Фото: Российская Газета
Посол Израиля в РФ Гарри Корен был приглашен в МИД РФ для разговора касательно ситуации в Сирии и в секторе Газа.
Как заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, цель вызова посла — «просто обсудить обстановку в Сирии, в Газе, а также некоторые двусторонние контакты». Богданов при этом подчеркнул, что дипломаты всегда заинтересованы в такого рода диалоге с учетом быстро меняющейся обстановки на Ближнем Востоке.
Как сообщило ранее Минобороны РФ, два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Тифор в провинции Хомс. Всего было выпущено восемь ракет, пять из них удалось перехватить.
Израиль пока что не опровергает и подтверждает свою причастность к удару. Но известно, что двумя месяцами ранее его самолеты уже наносили удар по Тифор, где, как предполагает израильская сторона, размещены иранские беспилотники.
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