Посла Израиля в России вызвали в МИД РФ

Как заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов , цель вызова посла — «просто обсудить обстановку в Сирии, в Газе , а также некоторые двусторонние контакты». Богданов при этом подчеркнул, что дипломаты всегда заинтересованы в такого рода диалоге с учетом быстро меняющейся обстановки на Ближнем Востоке.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Тифор в провинции Хомс . Всего было выпущено восемь ракет, пять из них удалось перехватить.

Израиль пока что не опровергает и подтверждает свою причастность к удару. Но известно, что двумя месяцами ранее его самолеты уже наносили удар по Тифор, где, как предполагает израильская сторона, размещены иранские беспилотники.