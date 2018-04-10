Ещё
Танкисты ВВО в ходе контрольной проверки в движении уничтожили бронетехнику условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Танкисты ВВО в ходе контрольной проверки в движении уничтожили бронетехнику условного противника 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отработали такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.
На учебно-тренировочном комплексе Бурдуны экипажи танков Т-72Б соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, в ходе контрольной проверки за зимний период обучения уничтожили группу танков условного противника.
Военнослужащие выполнили стрельбы в условиях сложной тактической обстановки с применением всего комплекса вооружения боевых машин.
Танкисты отработали такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника, на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. метров.
После уничтожения всех целей и выхода на заданный рубеж экипажи танков с применением штатной термодымовой аппаратуры установили дымовую завесу для прикрытия отхода.
В ходе выполнения боевых стрельб экипажи тренировались в вождении боевых машин по пересеченной местности, обнаружению, наведению вооружения и уничтожению целей в условиях динамично меняющейся обстановки, а также в слаженности действий при ведении боя в составе подразделений.
ТК «Звезда»: последние новости
У зенитчиков ЮВО начался лагерный сбор на полигоне Капустин Яр Комплексы «Стрела-10», «Тунгуска» и «Верба» уничтожили «противника» прицельным огнем на полигоне Капустин Яр Впервые призывники из Республики Крым будут служить в РВСН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России318
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег99
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля182
Поставщики бытовой техники увеличивают цены294
Украина начала испытания «Ольхи»121
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение