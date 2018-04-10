Танкисты ВВО в ходе контрольной проверки в движении уничтожили бронетехнику условного противника

Военнослужащие отработали такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

На учебно-тренировочном комплексе Бурдуны экипажи танков Т-72Б соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии , в ходе контрольной проверки за зимний период обучения уничтожили группу танков условного противника.

Военнослужащие выполнили стрельбы в условиях сложной тактической обстановки с применением всего комплекса вооружения боевых машин.

Танкисты отработали такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника, на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. метров.

После уничтожения всех целей и выхода на заданный рубеж экипажи танков с применением штатной термодымовой аппаратуры установили дымовую завесу для прикрытия отхода.

В ходе выполнения боевых стрельб экипажи тренировались в вождении боевых машин по пересеченной местности, обнаружению, наведению вооружения и уничтожению целей в условиях динамично меняющейся обстановки, а также в слаженности действий при ведении боя в составе подразделений.