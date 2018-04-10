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В МЧС рассказали, сколько человек выйдет на борьбу с лесными пожарами
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В МЧС рассказали, сколько человек выйдет на борьбу с лесными пожарами 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек готовы к борьбе с лесными пожарами в России, заявил врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко.
"Общая группировка, которая спланирована на тушение лесных пожаров и привлечение к чрезвычайным ситуациям федерального уровня, по всей стране достигает 1,26 миллиона человек. Это все силы, которые содержатся в плане, в которых мы уверены, что они могут быть привлечены", — сказал Максименко на пресс-конференции.
Кроме того, к тушению пожаров готовы 178 тысяч единиц техники, 421 воздушное судно, более 1,6 тысячи беспилотников, уточнил Максименко.
При этом сейчас в преддверии учений проводятся проверки регионов для повышения готовности к пожароопасному периоду, отметил представитель МЧС.
"С 17 по 19 апреля будет проведено межведомственное командно-штабное учение с органами управления и силами МЧС России и всей системы РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) по отработке вопросов ликвидации природных пожаров", — добавил Максименко.
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