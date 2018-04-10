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Греки открыли предупредительный огонь по турецкому вертолету
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Греки открыли предупредительный огонь по турецкому вертолету 

Российская Газета 41 минуту назад
Эскалация греко-турецких отношений в восточной части Эгейского моря накануне вылилась в очередной опасный инцидент, который потенциально может привести к военному конфликту между двумя странами-членами НАТО.
Как сообщили СМИ, в ночь с 9 на 10 апреля вертолет береговой охраны Турции с выключенными огнями и на низкой высоте приблизился к греческому острову Ро в юго-восточной части Эгейского моря.
В итоге, греческие пограничники открыли предупредительный огонь трассирующими снарядами в направлении летательного аппарата, сообщает местная газета Proto Thema. Только после раздавшихся выстрелов турецкий вертолет покинул данный район.
Сообщается, что о возникшей ситуации был проинформирован премьер-министр Греции Алексис Ципрас и министр обороны страны Панос Камменос. При этом в Афинах быстро заявили о том, что считают инцидент исчерпанным и не будут поддаваться на провокации.
Примечательно, что всего несколько дней назад в этом же районе ВВС Греции впервые перехватили турецкий беспилотный летательный аппарат. По данным греческого телеканала Skai, в прошлый четверг турецкий дрон, совершавший полет между греческими островами Родос и Кастелоризо на большой высоте, вошел в греческое воздушное пространство и был перехвачен двумя истребителями F-16 греческих ВВС.
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