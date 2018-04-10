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«Роствертол» отремонтировал два Ми-26 для Минобороны России
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«Роствертол» отремонтировал два Ми-26 для Минобороны России 

Ростех 44 минуты назад
Фото: Ростех
Фото: Антон Тушин
Ростовский вертолетный завод «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» передал Минобороны России два тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, прошедших ремонт на предприятии. В ближайшее время машины направятся к месту постоянной дислокации.
«Ми-26 — это уникальные машины. Ни один серийный вертолет в мире не обладает такой же грузоподъемностью и способностью выполнять поставленные задачи даже в самых сложных климатических условиях. Сейчас на «Роствертоле» совместно с разработчиком вертолетов «Ми» — МВЗ им. М. Л. Миля — завершается производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2В, который придет на смену использующимся Минобороны машинам. Планируем, что к концу первого полугодия новый вертолет совершит первый полет», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.
Вертолеты Ми-26 применяются для транспортировки техники, крупногабаритных грузов, перевозки подразделений десантников, а также пожаротушения. Помимо версии для российских военных «Роствертол» также поставляет на экспорт гражданский вариант Ми-26Т2 и специально созданный для рынка Китая Ми-26ТС.
«Роствертол» поставляет военному ведомству всю линейку производимых вертолетов, а также совместно с МВЗ им. М. Л. Миля и под руководством холдинга «Вертолеты России» ведет работы по модернизации техники, производимой для Минобороны РФ.
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