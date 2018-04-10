Источник: начальники Генштабов РФ и НАТО обсудят предотвращение военных инцидентов 

БРЮССЕЛЬ, 10 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти намерены провести встречу до конца апреля и обсудить меры предотвращения военных инцидентов в условиях роста напряженности. Об этом сообщил ТАСС во вторник дипломатический источник в Брюсселе.
"Подготовка к встрече генералов Герасимова и Скапаротти завершается, встреча намечена в этом месяце. Основной темой их переговоров станет предупреждение военных инцидентов, вызванных возможной неверной трактовкой действий России и НАТО в военной сфере. Такие контакты особенно важны в условиях роста напряженности", — сообщил источник.