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Источник: начальники Генштабов РФ и НАТО обсудят предотвращение военных инцидентов
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Источник: начальники Генштабов РФ и НАТО обсудят предотвращение военных инцидентов 

ТАСС 47 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 10 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти намерены провести встречу до конца апреля и обсудить меры предотвращения военных инцидентов в условиях роста напряженности. Об этом сообщил ТАСС во вторник дипломатический источник в Брюсселе.
"Подготовка к встрече генералов Герасимова и Скапаротти завершается, встреча намечена в этом месяце. Основной темой их переговоров станет предупреждение военных инцидентов, вызванных возможной неверной трактовкой действий России и НАТО в военной сфере. Такие контакты особенно важны в условиях роста напряженности", — сообщил источник.
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