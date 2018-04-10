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У зенитчиков ЮВО начался лагерный сбор
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У зенитчиков ЮВО начался лагерный сбор на полигоне Капустин Яр 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
До конца текущей недели расчеты ЗРПК «Панцирь-С» выполнят боевые и электронные пуски по воздушным мишеням «Саман-М» и «Пение», имитирующим пилотируемые и высокоточные беспилотные средства воздушного нападения условного противника.
Расчеты зенитных ракетных подразделений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Краснодарском крае, в рамках лагерного сбора выполнят боевые стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
В ходе полевых занятий расчеты выполнят нормативы по развертыванию комплексов и приведению их в готовность к применению, отработают вопросы по ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.
Специалисты войсковой противовоздушной обороны (ПВО) до конца текущей недели выполнят боевые и электронные пуски по воздушным мишеням «Саман-М» и «Пение», имитирующим пилотируемые и высокоточные беспилотные средства воздушного нападения условного противника.
В боевых стрельбах примут участие более 300 военнослужащих.
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