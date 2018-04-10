У зенитчиков ЮВО начался лагерный сбор на полигоне Капустин Яр

До конца текущей недели расчеты ЗРПК «Панцирь-С» выполнят боевые и электронные пуски по воздушным мишеням «Саман-М» и «Пение», имитирующим пилотируемые и высокоточные беспилотные средства воздушного нападения условного противника.

Расчеты зенитных ракетных подразделений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Краснодарском крае , в рамках лагерного сбора выполнят боевые стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

В ходе полевых занятий расчеты выполнят нормативы по развертыванию комплексов и приведению их в готовность к применению, отработают вопросы по ведению разведки воздушных целей и их классификации по степени опасности.

Специалисты войсковой противовоздушной обороны (ПВО) до конца текущей недели выполнят боевые и электронные пуски по воздушным мишеням «Саман-М» и «Пение», имитирующим пилотируемые и высокоточные беспилотные средства воздушного нападения условного противника.

В боевых стрельбах примут участие более 300 военнослужащих.