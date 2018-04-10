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В военных парадах в Крыму примут участие более 3000 военнослужащих
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В военных парадах в Крыму примут участие более 3000 военнослужащих 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В механизированной части парадов будет задействовано около 80 единиц боевой техники, среди которых танки Т-72Б3, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал».
На Крымском полуострове в военных парадах, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 3000 военнослужащих, представителей других силовых министерств и ведомств.
Парады 9 мая пройдут в городах-героях Севастополе, Керчи и в столице Республики Крым — Симферополе.
В составе 8 парадных батальонов и 24 парадных рот по центральным улицам городов под аккомпанементы сводных военных оркестров пройдут военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав морской авиации и ПВО флота, военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитного ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты ЧВВМУ имени П. С. Нахимова, парадные расчёты подразделений Росгвардии и МЧС, а также сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В механизированной части парадов будет задействовано около 80 единиц боевой техники, среди которых танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили КАМАЗ-63968 «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр».
Для приема парадов назначены: в Севастополе — командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, в Керчи — заместитель командующего флотом контр-адмирал Сергей Липилин, в Симферополе — командир армейского корпуса ЧФ — генерал-майор Константин Касторнов.
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