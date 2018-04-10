В военных парадах в Крыму примут участие более 3000 военнослужащих

В механизированной части парадов будет задействовано около 80 единиц боевой техники, среди которых танки Т-72Б3, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал».

На Крымском полуострове в военных парадах, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 3000 военнослужащих, представителей других силовых министерств и ведомств.

В составе 8 парадных батальонов и 24 парадных рот по центральным улицам городов под аккомпанементы сводных военных оркестров пройдут военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав морской авиации и ПВО флота, военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитного ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты ЧВВМУ имени П. С. Нахимова, парадные расчёты подразделений Росгвардии и МЧС , а также сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В механизированной части парадов будет задействовано около 80 единиц боевой техники, среди которых танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили КАМАЗ-63968 «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр».