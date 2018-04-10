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В Крыму участниками парадов в честь Дня Победы станут более трёх тысяч человек
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В Крыму участниками парадов в честь Дня Победы станут более трёх тысяч человек 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Республике Крым участниками парадов в честь Дня Победы станут более трёх тысяч человек и около 80 единиц военной техники, передаёт «Крыминформ».
Как заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв, в составе восьми парадных батальонов и 24 парадных рот по центральным улицам городов под аккомпанемент сводных военных оркестров пройдут представители органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав Морской авиации и ПВО Черноморского флота.
Кроме того, среди участников — военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты ЧВВМУ имени Нахимова, парадные расчёты подразделений Росгвардии и МЧС, сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Что касается боевой техники, то будут представлены, к примеру, танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал».
Парады запланированы в Севастополе, Керчи и Симферополе.
Ранее Inforeactor сообщал, что парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отрепетируют на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге не менее шести раз.
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