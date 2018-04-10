В Крыму участниками парадов в честь Дня Победы станут более трёх тысяч человек

Республике Крым участниками парадов в честь Дня Победы станут более трёх тысяч человек и около 80 единиц военной техники, передаёт «Крыминформ» Как заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв , в составе восьми парадных батальонов и 24 парадных рот по центральным улицам городов под аккомпанемент сводных военных оркестров пройдут представители органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав Морской авиации и ПВО Черноморского флота. Кроме того, среди участников — военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты ЧВВМУ имени Нахимова, парадные расчёты подразделений Росгвардии и МЧС , сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Что касается боевой техники, то будут представлены, к примеру, танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал». Керчи и Симферополе. Парады запланированы в Севастополе Ранее Inforeactor сообщал, что парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отрепетируют на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге не менее шести раз.