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На здании военного комиссариата в Хабаровске установлены памятные таблички
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На здании военного комиссариата в Хабаровске установлены памятные таблички 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Они посвящены первому военному комиссару Хабаровского края полковнику Пикалеву Серафиму Александровичу и Герою Советского Союза полковнику Дитюку Корнею Корнеевичу, внесшему значительный вклад в развитие областного военного комиссариата.
В Хабаровске состоялась торжественная церемония установки памятных табличек на центральном входе в здание военного комиссариата Хабаровского края.
Памятные таблички посвящены первому военному комиссару Хабаровского края полковнику Пикалеву Серафиму Александровичу и Герою Советского Союза полковнику Дитюку Корнею Корнеевичу, внесшему значительный вклад в развитие областного военного комиссариата.
Со вступительным словом к собравшимся обратился военный комиссар Хабаровского края Николай Глинин, в мероприятии приняли участие сотрудники комиссариата, представители администрации Хабаровского края.
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