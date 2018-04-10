На здании военного комиссариата в Хабаровске установлены памятные таблички

Они посвящены первому военному комиссару Хабаровского края полковнику Пикалеву Серафиму Александровичу и Герою Советского Союза полковнику Дитюку Корнею Корнеевичу, внесшему значительный вклад в развитие областного военного комиссариата.

Хабаровске состоялась торжественная церемония установки памятных табличек на центральном входе в здание военного комиссариата Хабаровского края.

Памятные таблички посвящены первому военному комиссару Хабаровского края полковнику Пикалеву Серафиму Александровичу и Герою Советского Союза полковнику Дитюку Корнею Корнеевичу, внесшему значительный вклад в развитие областного военного комиссариата.

Со вступительным словом к собравшимся обратился военный комиссар Хабаровского края Николай Глинин, в мероприятии приняли участие сотрудники комиссариата, представители администрации Хабаровского края.