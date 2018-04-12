Захарова: атака ВВС Израиля на сирийский аэродром Т-4 совпала с активизацией террористов 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ракетные удары израильских ВВС по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс совпали с активизацией в этом районе террористов. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не добавил стабильности ситуации в Сирии и нанесенный израильской авиацией в ночь на 9 апреля удар по сирийской авиабазе в 70 км западнее Пальмиры, — указала дипломат. — Примечательно, что атака на Т-4, где базируется фронтовая авиация, непосредственно задействованная в операции против ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство») на востоке Сирии, совпала с активизацией там недобитых террористов".
9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс был нанесен массированный ракетный удар, Сирия возложила ответственность за него на Израиль. Минобороны РФ сообщило, что два самолета F-15 ВВС Израиля, находясь в небе над Ливаном, выпустили по аэродрому восемь ракет, пять из которых были уничтожены сирийскими подразделениями ПВО.
10 апреля министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что не знает о том, кто атаковал аэродром Т-4.