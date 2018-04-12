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Захарова: атака Израиля на сирийскую авиабазу совпала с активизацией террористов
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Захарова: атака Израиля на сирийскую авиабазу совпала с активизацией террористов 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: ИноСМИ
Атака Израиля на авиабазу Тифор сирийских правительственных войск совпала с активизацией террористов в этом регионе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в Москве.
«Примечательно, что атака на Тифор, где базируется фронтовая авиация, непосредственно задействованная в операции против ИГ на востоке Сирии, совпала с активизацией там недобитых террористов», — сказала Захарова.
9 апреля два самолета F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар по сирийской авиабазе. Своих целей достигли три из восьми выпущенных управляемых ракет. Пострадавших среди российских военных советников в Сирии нет. По данным иранского агентства Fars, в результате атаки погибли более 12 человек, среди которых четверо военнослужащих Ирана.
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