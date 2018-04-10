В Иране заявили, что Израиль ответит за авиаудар по авиабазе в Сирии

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс . Иранское агентство Tasnim ранее сообщило о гибели семи иранских советников.

"Преступление Израиля против военного аэродрома Тифор не останется без ответа", — заявил Велаяти во время своего визита в Дамаске

Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.

Политическое руководство Израиля и армейское командование страны не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому «Тифор» (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.