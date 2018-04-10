В Иране заявили, что Израиль ответит за авиаудар по авиабазе в Сирии 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Израилю придется ответить за ракетный удар, нанесенный по сирийской авиабазе в понедельник, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на заявление советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбара Велаяти.
В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. Иранское агентство Tasnim ранее сообщило о гибели семи иранских советников.
"Преступление Израиля против военного аэродрома Тифор не останется без ответа", — заявил Велаяти во время своего визита в Дамаске.
Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.
Политическое руководство Израиля и армейское командование страны не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому «Тифор» (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.
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