Глава Минобороны Израиля пообещал не допустить присутствия Ирана в Сирии

Иерусалиме политики и военные не подтверждают и не опровергают причастность к налету на аэродром «Тифор» (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.

"Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее", — процитировала Либермана его пресс-служба.

"Есть силы, способные предотвратить это опаснейшее развитие событий, и мы надеемся, что они задействуют все свои возможности", — добавил он.

О том, что удар по авиабазе нанесли ВВС Израиля, объявило министерство обороны России . По его данным, в ночь на понедельник два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, пять из которых были сбиты, три попали в цель. Российские советники при атаке не пострадали, сообщило министерство. Официальное сирийское агентство САНА передавало, что в результате бомбардировки погибли и ранены несколько человек.

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