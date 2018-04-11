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Глава Минобороны Израиля пообещал не допустить присутствия Ирана в Сирии
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Глава Минобороны Израиля пообещал не допустить присутствия Ирана в Сирии 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отказался говорить, кто стоит за недавним ударом по авиабазе в Сирии, но пообещал «любой ценой» не допустить в соседней стране военного присутствия Ирана.
В Иерусалиме политики и военные не подтверждают и не опровергают причастность к налету на аэродром «Тифор» (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.
"Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее", — процитировала Либермана его пресс-служба.
"Есть силы, способные предотвратить это опаснейшее развитие событий, и мы надеемся, что они задействуют все свои возможности", — добавил он.
О том, что удар по авиабазе нанесли ВВС Израиля, объявило министерство обороны России. По его данным, в ночь на понедельник два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, пять из которых были сбиты, три попали в цель. Российские советники при атаке не пострадали, сообщило министерство. Официальное сирийское агентство САНА передавало, что в результате бомбардировки погибли и ранены несколько человек.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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