Смотр поливомоечной техники в центре столицы

На территории Центрального округа состоялась проверка готовности поливомоечной техники к эксплуатации в составе сводных отрядов по тушению природных пожаров в весенне-летний пожароопасный период.

По итогам проверки все автомобили в полном объеме укомплектованы необходимым пожарно-техническим вооружением, водители и рабочие прошли специальную подготовку.

Основной задачей сводного отряда поливомоечной техники — это своевременное прибытие к месту пожара, организация тушения и взаимодействие сторон при возникновении и ликвидации пожаров.

Численность сводного отряда Центрального округа составляет более 150 человек личного состава и 50 единиц техники.