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Смотр поливомоечной техники в центре столицы
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Смотр поливомоечной техники в центре столицы 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
На территории Центрального округа состоялась проверка готовности поливомоечной техники к эксплуатации в составе сводных отрядов по тушению природных пожаров в весенне-летний пожароопасный период.
По итогам проверки все автомобили в полном объеме укомплектованы необходимым пожарно-техническим вооружением, водители и рабочие прошли специальную подготовку.
Основной задачей сводного отряда поливомоечной техники — это своевременное прибытие к месту пожара, организация тушения и взаимодействие сторон при возникновении и ликвидации пожаров.
Численность сводного отряда Центрального округа составляет более 150 человек личного состава и 50 единиц техники.
— По итогам смотра можно отметить, что силы и средства в Центральном округе готовы к пожароопасному периоду, — сказал заместитель начальника Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Евгений Барабаш.
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