В Киеве заявили о создании оружия мощнее российского «Смерча»

"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — «Смерча», — цитирует его слова пресс-служба СНБО. О каких показателях говорил Турчинов, в сообщении не уточняется.

По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, чтобы заказчик смог проверить характеристики «Ольхи» на соответствие заданным параметрам.