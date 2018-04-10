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Украина испытала «превосходящий российский аналог» ракетный комплекс
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Украина испытала «превосходящий российский аналог» ракетный комплекс 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В Одесской области Украины начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха». Об этом в своем Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, по всем показателям лучше, чем его российский аналог «Смерч»», — говорится в заявлении Турчинова, размещенном на его официальном сайте.
По его утверждению, государственные испытания «стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников». Турчинов подчеркнул, что они пройдут в несколько этапов, во время которых все тактико-технические характеристики ракет будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам. Он пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении. «Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности», — добавил он.
После завершения государственных испытаний комплексы «Ольха» будут взяты на вооружение, а украинский оборонно-промышленный комплекс начнет их серийное производство.
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