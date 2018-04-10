На Украине заявили о превосходстве новой ракеты «Ольха» над российским аналогом

Александр Турчинов. Украинский ракетный комплекс «Ольха» по всем показателям превосходит российскую систему Смерч», заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное вооружение, по всем показателям лучше российского аналога «Смерч»», — сказал Турчинов, которого цитирует пресс-служба СНБО.

В настоящее время комплекс «Ольха» проходит государственные испытания в Одесской области. После их завершения система будет принята на вооружение, добавил Турчинов.

«Смерч» — российская дальнобойная реактивная система залпового огня калибра 300 мм, предназначена для поражения любых групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений артиллерии, тактических ракет, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. Перевооружение российской армии с систем «Смерч» на модернизированные «Торнадо-С» завершится до 2020 года.