Эксперт рассказал, почему украинские суда практически не выходят из портов

Военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН рассказал, почему украинские суда практически не выходят из портов. «Это связано с той ситуацией, которая сложилась вокруг нашего сейнера «Норд» и в связи с решением России выделить определённую группировку кораблей для охраны наших рыбаков», — заявил эксперт. По его словам, это актуально и для пограничных войск ФСБ , и для военных судов Черноморского флота. Как отметил Дандыкин, Киев стал заложником ситуации, которую сам и спровоцировал. Ранее сообщалось, что капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора