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Эксперт рассказал, почему украинские суда практически не выходят из портов
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Эксперт рассказал, почему украинские суда практически не выходят из портов 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН рассказал, почему украинские суда практически не выходят из портов.
«Это связано с той ситуацией, которая сложилась вокруг нашего сейнера «Норд» и в связи с решением России выделить определённую группировку кораблей для охраны наших рыбаков», — заявил эксперт.
По его словам, это актуально и для пограничных войск ФСБ, и для военных судов Черноморского флота.
Как отметил Дандыкин, Киев стал заложником ситуации, которую сам и спровоцировал.
Ранее сообщалось, что капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора.
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