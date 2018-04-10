Первый Ил-112 подключили к электропитанию в Воронеже

Опытный летный экземпляр перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 подключили к электропитанию на воронежском авиазаводе, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На языке авиапрома произошедшее с Ил-112 называется «поставили под ток».

Подключение к электропитанию позволяет приступить к проверке функционирования бортовых систем: гидравлики, барометрии, кондиционирования и вентиляции.

Алексей Рогозин. — Это первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Ил-112 — не только надежный транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для широкого круга военных и гражданских задач. Самолет проектируется при помощи новейших цифровых технологий и будет оснащен самыми современными системами отечественного производства, новейшими двигателями ТВ7-117СТ, — рассказал руководитель дивизиона «Ильюшин» ОАК

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 предназначен для доставки и десантирования грузов весом до пяти тонн. В ВКС России он заменит устаревший Ан-26 — новый транспортник по большинству параметров превосходит его на 30-40 процентов. Ил может заходить на посадку в автоматическом режиме, садиться без помощи наземных радиотехнических устройств, использовать грунтовые аэродромы.