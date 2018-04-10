На Воронежском авиазаводе поставили под ток первый Ил-112В

"На ВАСО началась процедура постановки под ток опытного летного экземпляра легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подключение к электропитанию позволяет приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем. Речь, в частности, идет о гидравлике, барометрии, кондиционировании и вентиляции", — отмечается в сообщении.

По словам руководителя дивизиона «Ильюшин» ПАО «ОАК» Алексея Рогозина, Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период.

"Ил-112В — это не только надежный транспортник, а также уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач. Самолет проектируется с использованием передовых цифровых технологий и будет оснащен самыми современными бортовыми системами полностью отечественного производства и новейшими двигателями ТВ7-117СТ", — отметил он.

В свою очередь, исполнительный директор ПАО «ВАСО» Сергей Исаенко уточнил, что многие комплектующие Ил-112В находятся на этапе опытно-конструкторских работ.

"На заводе постоянно находятся представители компаний-разработчиков, в том числе представители госкорпорации «Ростех» , чтобы совместно с «Ильюшиным» и ВАСО оперативно принимать необходимые для создания новой машины решения", — приводит пресс-служба слова Исаенко.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО. Кроме того, предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая аэродромы с грунтовым покрытием. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, который превосходит по большинству параметров на 30-40 процентов, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.