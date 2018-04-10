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Эксперт: создание военного порта в Каспийске даст инфраструктуру и для гражданских целей
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Эксперт: создание военного порта в Каспийске даст инфраструктуру и для гражданских целей 

ТАСС 2 часа назад
МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. Строительство военного морского порта в Каспийске обеспечит новые рабочие места, а также даст инфраструктуру для гражданских объектов, считает член общественной палаты Дагестана, директор НИИ геополитики и историко-политических исследований при Дагестанском государственном университете Деньга Халидов.
В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск, а до этого в ведомстве сообщили, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии завершится в 2019 году. Местные власти рассказали, что с переводом Каспийской флотилии в Дагестане появится основа для создания военно-морского вуза.
"Каспийск объявлен территорией опережающего развития, и есть надежда, что сюда устремятся стратегические инвесторы, которые создадут новые рабочие места. Строительство военно-морского порта и перенос военно-морского вуза в Каспийск в комплексе положительно скажется на экономической жизни Махачкалинско-Каспийской агломерации, которая в перспективе может стать настоящим драйвером экономического и социального развития всей республики. Строительство военно-морского порта позволит закладывать инфраструктуру, которой в дальнейшем смогут воспользоваться и гражданские объекты", — сказал Халидов ТАСС.
Он отметил, что при строительстве и обслуживании порта будут созданы рабочие места, что важно для Дагестана, где сейчас наблюдается острая нехватка рабочих мест для молодежи. Кроме того, многие жители республики хотят служить в армии, и конкуренция на место составляет 3-5 человек. Благодаря появлению в Каспийске военно-морского вуза частично эта проблема снимается.
По его мнению, перевод флотилии также поможет снять вопрос с базированием части военных судов в Махачкале, где расположен торговый порт. Изначально планировалось, что для гражданских целей будет оборудована база в Каспийске, а махачкалинский порт станет военным, для этого подготовили площадку и документацию, но в итоге ситуация изменилась — инфраструктура в Махачкале уже «заточена» под международные перевозки коммерческих грузов (нефти и нефтепродуктов, зерна и других).
Халидов добавил, что в Каспийске сложилась «особая культурная и психологическая атмосфера», и для семей военнослужащих, которые будет переезжать из Астрахани, в этом плане не должно возникнуть сложностей. Дело в том, что изначально Каспийск был моногородом, который жил за счет крупного военного предприятия, здесь работало много русских, и некоторые из них остаются в городе до сих пор. «В связи с более чем пятикратным падением промышленного производства, многие уехали. Сейчас начинается процесс обратной миграции и можно сказать, что перенос флотилии позитивно скажется на возвращении русского населения в Дагестан», — отметил собеседник.
О Каспийске
По данным республиканского правительства, в городе проживает более 100 тыс. человек. Основными предприятиями являются ОАО «Завод Дагдизель», ОАО «Каспийский завод точной механики», Авиамеханический завод (филиал Кизлярского электромеханического завода)
Ранее сообщалось, что в ближайшие годы благодаря поддержке Фонда развития моногородов планируется привлечь в город порядка 2,4 млрд рублей инвестиций, якорным проектом в Каспийске является завод строительных материалов (1,8 млрд рублей инвестиций, 280 рабочих мест). Кроме того, в городе создается территория опережающего развития.
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