Ещё
Украинская армия не может освоить американскую военную технику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская армия не может освоить американскую военную технику 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Военные силы Украины не могут освоить технику, которую им поставляют из США. Об этом в интервью каналу NewsOne заявил бывший вице-премьер соседнего государства Роман Бессмертный, сообщает РИА Новости.
А причина в том, что в ВСУ нет подготовленных военных специалистов, которые смогли бы разобраться в современной технике. И поэтому солдаты не имеют представления, что делать с такими приборами, как, например, контрартиллерийские радары. Военнослужащие, по словам Романа Бессмертного, не в состоянии освоить не только новые американские машины, такие как «Хаммер», для обслуживания которых в стране нет и сервисных центров, но и старые. Им понятнее советские автомобили.
Поэтому в Украине на сегодняшний день выкуплены все УАЗы, начиная с 452-го и заканчивая 469-м. Этой техникой привычнее пользоваться.
Тем не менее, Украина ждет в 2018 году новых поступлений американской техники. В конце прошлого года Госдеп официально объявил, что выдаст Киеву экспортную лицензию на закупку летального оружия. США обещают поставки боевых катеров, противотанковых и снайперских комплексов.
Российская Газета: последние новости
В Арктике начались учения Росгвардии Солдатам из Крыма доверят стратегическмие ракеты Греки открыли предупредительный огонь по турецкому вертолету
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне198
Меркель анонсировала встречу без России338
Эрдоган раскритиковал Лаврова29
Найден позитив от ослабления рубля177
Путин рассказал о разработке уникального оружия160
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение