Украинская армия не может освоить американскую военную технику

А причина в том, что в ВСУ нет подготовленных военных специалистов, которые смогли бы разобраться в современной технике. И поэтому солдаты не имеют представления, что делать с такими приборами, как, например, контрартиллерийские радары. Военнослужащие, по словам Романа Бессмертного, не в состоянии освоить не только новые американские машины, такие как «Хаммер», для обслуживания которых в стране нет и сервисных центров, но и старые. Им понятнее советские автомобили.

Поэтому в Украине на сегодняшний день выкуплены все УАЗы, начиная с 452-го и заканчивая 469-м. Этой техникой привычнее пользоваться.