США не смогут противостоять «Сармату» в ближайшие 40 лет

Перспективный ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат», который, как ожидается, заступит на боевое дежурство в 2021 году, делает современные системы ПРО США малорезультативными, и такое положение вещей будет сохраняться порядка 40 лет.

Владимир Дегтярь. Об этом в интервью корпоративной газете «Конструктор» заявил генеральный директор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, академик РАН

-Это действительно грозное оружие, но создается оно не для применения, а для сдерживания. «Сармат» гарантирует России мир на ближайшие десятилетия, — уточнил руководитель ГРЦ Макеева

Также он приоткрыл завесу тайны над тем, как создавалось это современное оружие. В частности, было изготовлено более 20 крупных макетов, сотни экспериментальных узлов и необходимая оснастка. На базе ГРЦ провели в том числе прочностные испытания на статические, динамические, вибрационные нагрузки. Особое внимание уделялось тому, как механизмы будут вести себя в условиях вакуума и невесомости (ракета сможет атаковать цели с околоземной орбиты). Экспериментально подтверждена стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва.

На данный момент полный цикл производственных испытаний завершен. Последнее летное испытание ракеты «Сармат» состоялось в конце марта и было признано успешным.

Справка «РГ»