Ещё
США не смогут противостоять «Сармату» в ближайшие 40 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США не смогут противостоять «Сармату» в ближайшие 40 лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Перспективный ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат», который, как ожидается, заступит на боевое дежурство в 2021 году, делает современные системы ПРО США малорезультативными, и такое положение вещей будет сохраняться порядка 40 лет.
Об этом в интервью корпоративной газете «Конструктор» заявил генеральный директор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь.
-Это действительно грозное оружие, но создается оно не для применения, а для сдерживания. «Сармат» гарантирует России мир на ближайшие десятилетия, — уточнил руководитель ГРЦ Макеева.
Также он приоткрыл завесу тайны над тем, как создавалось это современное оружие. В частности, было изготовлено более 20 крупных макетов, сотни экспериментальных узлов и необходимая оснастка. На базе ГРЦ провели в том числе прочностные испытания на статические, динамические, вибрационные нагрузки. Особое внимание уделялось тому, как механизмы будут вести себя в условиях вакуума и невесомости (ракета сможет атаковать цели с околоземной орбиты). Экспериментально подтверждена стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва.
На данный момент полный цикл производственных испытаний завершен. Последнее летное испытание ракеты «Сармат» состоялось в конце марта и было признано успешным.
Справка «РГ»
Ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 «Сармат» в странах НАТО имеет классификацию Satan-2. Максимальная дальность ракеты позволяет поражать цели не только через Северный, но и через Южный полюс. Ее стартовая масса составляет более 200 тонн, а забрасываемый вес — до 10 тонн. Количество боевых блоков — более 10, а мощность заряда — 800 килотонн.
Российская Газета: последние новости
Военные США рапортовали о готовности атаковать Сирию СМИ: Великобритания отказалась участвовать в ударе по Сирии Как президент США разрушает основу системы международной безопасности
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России595
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1336
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии449
Рынок отреагировал на заявление Трампа44
США подняли в воздух самолет «судного дня»77
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Ближний Восток
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение