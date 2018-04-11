США не смогут противостоять «Сармату» в ближайшие 40 лет 

Перспективный ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат», который, как ожидается, заступит на боевое дежурство в 2021 году, делает современные системы ПРО США малорезультативными, и такое положение вещей будет сохраняться порядка 40 лет.
Об этом в интервью корпоративной газете «Конструктор» заявил генеральный директор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь.
-Это действительно грозное оружие, но создается оно не для применения, а для сдерживания. «Сармат» гарантирует России мир на ближайшие десятилетия, — уточнил руководитель ГРЦ Макеева.
Также он приоткрыл завесу тайны над тем, как создавалось это современное оружие. В частности, было изготовлено более 20 крупных макетов, сотни экспериментальных узлов и необходимая оснастка. На базе ГРЦ провели в том числе прочностные испытания на статические, динамические, вибрационные нагрузки. Особое внимание уделялось тому, как механизмы будут вести себя в условиях вакуума и невесомости (ракета сможет атаковать цели с околоземной орбиты). Экспериментально подтверждена стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва.
На данный момент полный цикл производственных испытаний завершен. Последнее летное испытание ракеты «Сармат» состоялось в конце марта и было признано успешным.
Справка «РГ»
Ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 «Сармат» в странах НАТО имеет классификацию Satan-2. Максимальная дальность ракеты позволяет поражать цели не только через Северный, но и через Южный полюс. Ее стартовая масса составляет более 200 тонн, а забрасываемый вес — до 10 тонн. Количество боевых блоков — более 10, а мощность заряда — 800 килотонн.